Max Verstappen conquista la pole en la Nordschleife con un tiempo histórico

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 se impuso en la clasificación del ADAC Barbarossapreis al volante del Winward-Mercedes #3, aventajando por casi dos segundos a sus perseguidores en el legendario trazado de 24 kilómetros.

Max Verstappen demostró su clase en la Nürburgring-Nordschleife. El piloto neerlandés colocó el Winward-Mercedes #3 en la pole position para la segunda fecha de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2), con un tiempo de 7 minutos, 51 segundos y 751 milésimas, superando por 1,974 segundos al Audi de Christopher Haase.

El trazado combinado, que une el circuito sprint con la mítica Nordschleife, tiene 24 kilómetros de extensión, cuatro veces más que un circuito de Gran Premio habitual.

Clasificación interrumpida y un objetivo especial

La sesión se vio afectada por múltiples neutralizaciones bajo Code 60 debido a un accidente en la chicane Hohenrain y otras incidencias. Verstappen aprovechó una ventana de 20 minutos sin restricciones para marcar su mejor tiempo.

El campeón de F1 valoró el feeling del coche y adelantó su objetivo para la carrera: “Para mí hoy se trata sobre todo de practicar las paradas en boxes. Necesito más experiencia en los procedimientos” . Varios SP9 Pro, como el HRT-Ford #64 y el Dinamic-Porsche #54, perdieron la ventana para atacar la pole y deberán remontar en la carrera.