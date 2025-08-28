Martina Weil rompe su récord chileno en los 400 metros de la Diamond League en Zúrich

La velocista nacional cronometró 49.72 segundos, quedó cuarta ante las mejores del mundo y superó la marca que ella misma había impuesto en junio en París. Ahora se prepara para el Mundial de Japón.

Martina Weil volvió a escribir una página dorada para el atletismo chileno. La velocista nacional rompió nuevamente el récord de Chile en los 400 metros planos durante la fecha de la Diamond League disputada en Zúrich.

Weil cronometró 49.72 segundos, lo que le permitió quedarse con el cuarto lugar en una carrera que reunió a figuras históricas de la disciplina. El podio lo integraron Salwa Eid Naser (48.70), Marileidy Paulino (49.23) y Henriette Jaeger (49.49).

El registro de la chilena mejora su propia marca nacional de 49.83, conseguida en junio pasado en París, consolidándola como una de las atletas más destacadas del continente y abriéndole paso en la élite mundial.

Próximo desafío: el Mundial de Japón

Tras su brillante actuación en Suiza, Weil se concentra en el Mundial de Atletismo, que se disputará en Japón entre el 13 y el 21 de septiembre. Allí buscará seguir marcando hitos en su carrera y para el deporte chileno.