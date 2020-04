View this post on Instagram

¡HAZ TU APORTE!🎾 . Marcelo Ríos conocido como el "Chino Ríos" 🎾 Extenista Profesional 🇨🇱 , se une a Nosotros en esta Gran Campaña para ayudar a los Profesores de Tenis🎾🙏🏽 Gracias!!! Eres Grande!!👏🏼🙌🏼 @marceloriosoficial . Si Desean Aportar algo, en Nuestro Perfil en la parte de "APORTAR" se encuentra la cuenta bancaria para cualquier donación 🙏🏽✅ . TODO SUMA!♥️🎾🙏🏽