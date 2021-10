Tras el infartante 3-0 de Chile ante Venezuela, la fiesta en el San Carlos de Apoquindo se desató. El doblete de Erick Pulgar en la primera etapa y la carrera de Ben Brereton hacia el arco rival, culminó en la euforia de los fanáticos que corearon el nombre del chileno-inglés luego de asegurar el resultado.

El Blackburn Rovers de Inglaterra también siguió de cerca el desempeño del 22 de la Selección Chilena, festejando la anotación que llevó a la victoria al cuadro nacional.

“Goool, lo hizo de nuevo”, “no puede parar y no va a parar”, fueron parte de las publicaciones en Twitter del cuadro inglés, que informó a sus seguidores que Brereton “anotó de nuevo por La Roja para asegurar otra victoria crucial”.

🔥 Can't stop, won't stop. 🔥

⚽️ The big man scores again as @LaRoja secure another crucial victory. ¡Lo amamos! 🇨🇱#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/lzSeUheo7E

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 15, 2021