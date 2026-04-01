La Conmebol complica a la UC y le exige entregar 2 mil entradas a Boca Juniors para la Copa Libertadores

La Delegación Presidencial Metropolitana catalogó el partido de Alto Riesgo, lo que prohíbe la presencia de público visitante en las tribunas. Cruzados podrían recibir una multa millonaria y el partido podría incluso ser reubicado en otro recinto

Un nuevo problema enfrenta la Universidad Católica de cara a su debut en Copa Libertadores. Este martes Cruzados recibió un correo desde la Conmebol donde es estipula que se debe brindar 2 mil entradas a Boca Juniors para el duelo agendado para el martes 7 de abril a las 21:30 horas. Esto en respuesta al oficio enviado por el club chileno en el que se informaba que el duelo había recibido por parte del Gobierno la calificación de Alto Riesgo, lo que obliga, según cruzados, a jugar solo con público local.

En Asunción, eso sí, rechazaron de plano esto, señalando que dicha calificación solo implica una mayor exigencia de las medidas de seguridad y que no puede convalidar la realización del partido sin público visitante. Además le dieron un plazo de 24 horas a la UC para informar sobre el nuevo plan o si solicitará el cambio del estadio.

¿Qué dice el Reglamento?

Según el Artículo 30 de Conmebol, los clubes locales deberán vender a los visitantes 2.000 entradas en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso sí, el mismo texto hace una excepción: “Se excluye el cumplimiento del presente artículo, si y solo si, existe una sanción impartida por la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL, orden judicial y/o disposición de organismo de seguridad local de no ingreso del público visitante”, lo que debe ser informado con una antelación mínima de ocho días, plazo que fue cumplido por el cuadro universitario.

La respuesta de Conmebol sorprendió en la precordillera, donde consideran que la decisión de la autoridad de seguridad del país los faculta para no recibir hinchas argentinos. Ese argumento se sustenta en lo ocurrido en 2024, cuando los partidos de Colo Colo frente a River Plate y Junior de Colombia por la Libertadores se jugaron solo con público colocolino por decisión de la Delegación Metropolitana, en ese entonces encabezada por Gonzalo Durán. Ese es parte de los argumentos entregados por el Club en la respuesta de 14 páginas enviada este miércoles al organismo con sede en Paraguay.

¿Qué viene ahora?

El escenario es poco claro. Si no se acepta la respuesta de Cruzados, se abren diferentes caminos. Una opción es que la propia Conmebol decida reubicar el encuentro en otro estadio, incluso fuera de Chile. Otra alternativa sería jugar solo con hinchas locales, lo que a Cruzados no le saldría gratis. Según establece el reglamento “en el caso de incumplimiento a las disposiciones el Club será sancionado por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL con una multa no inferior a USD 20.000. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se podrán imponer sanciones adicionales”.

¿Se podría recibir finalmente a los hinchas de Boca? En la Delegación Metropolitana lo descartan. Aunque Cruzados se abriera a esta opción, el encuentro ya fue declarado de Alto Riesgo por el Gobierno, lo que hace imposible legalmente recibir a las visitas. Por ahora, el debut internacional del Claro Arena está en suspenso.