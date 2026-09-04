Kun Agüero es mencionado en expediente por red narco en Argentina: Su entorno niega vínculos

El nombre del exfutbolista argentino Sergio “Kun” Agüero aparece mencionado en chats, audios y documentos incorporados a una investigación contra una presunta red internacional de narcotráfico y lavado de dinero en Argentina.

Agüero, sin embargo, no está imputado ni es investigado en la causa. Las referencias al exdelantero se relacionan con negociaciones comerciales que integrantes del grupo habrían intentado desarrollar utilizando la marca KRÜ, organización de deportes electrónicos fundada por el exjugador.

Los antecedentes fueron revelados inicialmente por el medio argentino La Política Online a partir de documentación del expediente y posteriormente recogidos por Clarín, La Nación y O Globo.

Una plataforma llamada “KRÜ Tickets”

Según los documentos de la causa, integrantes de la organización investigada proyectaban crear una plataforma de venta de entradas denominada “KRÜ Tickets”, aprovechando la proyección de la marca creada por Agüero.

Una de las conversaciones incorporadas al expediente, fechada el 30 de enero de 2026, corresponde al imputado Diego Francisco Anzalone, quien habría señalado a otro integrante del grupo que pretendían concretar un acuerdo con “el Kun” para desarrollar el negocio de tickets.

Durante marzo, otras conversaciones aludieron a la eventual creación de una sociedad para el proyecto y a una posible reunión en México.

Más tarde, el 22 de abril, Anzalone afirmó en un chat que acababa de salir de una reunión presencial con Agüero y sostuvo que el acuerdo se habría cerrado. Ese antecedente corresponde únicamente a lo dicho por el imputado en las conversaciones incautadas y no implica que la justicia haya atribuido responsabilidad penal al exfutbolista.

Los investigadores también hallaron en junio un archivo denominado “guion_kru_tickets.pdf”, con indicaciones para un eventual material promocional, además de imágenes vinculadas a una identidad visual para la plataforma y conversaciones almacenadas bajo el nombre “Sergio Kun”.

Representantes de Agüero aseguran que las propuestas fueron rechazadas

Voceros del exfutbolista consultados por Clarín confirmaron que Agüero, en su calidad de empresario, recibió propuestas comerciales provenientes de personas vinculadas posteriormente a la causa.

Sin embargo, aseguraron que los proyectos fueron rechazados después de revisar los antecedentes de quienes los ofrecían y que las conversaciones no prosperaron.

De acuerdo con esa versión, no hubo continuidad en los contactos ni se concretó la plataforma.

La investigación que llevó a la detención de “Bebote” Álvarez

La causa investiga a una presunta organización de alcance internacional acusada de tráfico de drogas sintéticas desde España, ingreso de cocaína desde Bolivia y lavado de activos.

Entre los detenidos está Pablo “Bebote” Álvarez, histórico exlíder de la barra brava de Independiente, quien fue arrestado la semana pasada.

Según antecedentes de la investigación, una de las pistas centrales surgió tras el hallazgo en el aeropuerto de Ezeiza de 12 litros de éxtasis líquido provenientes de Barcelona, ocultos en recipientes de aceite. La pesquisa derivó posteriormente en múltiples allanamientos, detenciones y el análisis de teléfonos celulares.

La justicia argentina investiga además si distintas sociedades comerciales fueron utilizadas para mezclar fondos presuntamente provenientes del narcotráfico con ingresos de actividades lícitas, entre ellas la venta de entradas para eventos deportivos.

Hasta ahora, no existe una imputación contra Sergio Agüero ni contra KRÜ en el marco de esta causa.