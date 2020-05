VIDEO RELACIONADO – Vidal vs. Aranguiz ¿Quién es el mejor volante chileno?

“Es el deseo de tener algo y no tenerlo, ni más ni menos que eso. El camino se hizo, creo que de la mejor manera, pero no terminaste coronando y es, ni más ni menos, el deseo de haber podido obtener la recompensa”.

Esa fue una de las reflexiones que Javier Mascherano entregó a TyC Sports sobre las finales que Chile le ganó a Argentina en la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016.

“Si hubiésemos salido campeones en Estados Unidos, las cosas habrían sido muy diferentes desde muchos aspectos… El técnico (Martino) no se hubiera ido, y le habrían dado más espalda para pelear por las cosas que quería cambiar”, señaló el actual volante de Estudiantes de La Plata.

Y prosigue: “Ibas al Mundial de Rusia con otro espíritu, pero estamos hablando de algo ficticio. La realidad que nos tocó vivir fue otra y la tratamos de llevar de la mejor manera porque cada uno intentó dar lo mejor”, dijo el ex defensor del Barcelona.

Y cerró: “Pasó el tiempo, uno ya se alejó de la selección, miró para atrás y lógicamente que me hubiera gustado ganar algo con la mayor, pero no me arrepiento de nada”.