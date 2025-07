Jarry tras su histórica hazaña en Wimbledon: “Si juego normal, les gano a la mayoría. Me faltaba creerlo”

Por CNN Chile 01.07.2025 / 07:28 Compartir

Nicolás Jarry y Christian Garin lograron avanzar a segunda ronda de Wimbledon 2025, algo que no ocurría desde el US Open 2022. El número uno del tenis chileno celebró el momento y reflexionó: “Me tocó el respeto por mí mismo, por lo que he hecho”.