Hugo Catrileo fue el mejor chileno: Revisa los ganadores y ganadoras de la Maratón de Santiago 2026

Este domingo, la Maratón de Santiago volvió a tomarse las calles de la capital con miles de corredores participando en sus tres distancias tradicionales.

En una jornada marcada por la alta convocatoria y condiciones exigentes, la competencia definió a sus ganadores y ganadoras en las categorías de 42K, 21K y 10K.

La instancia estuvo marcada por una destacada participación de atletas chilenos, que lograron instalarse en el podio en varias de las principales categorías.

En los 10K, Diego Uribe se quedó con el primer lugar en la categoría masculina, sumando su tercera victoria consecutiva en esta distancia con un tiempo de 29 minutos y 54 segundos. En la categoría femenina, Daniela Moya también se quedó con el oro, tras cruzar la meta en 35 minutos y 11 segundos.

En tanto, en los 42K, Hugo Catrileo firmó una de las actuaciones más destacadas para Chile al obtener el tercer lugar en la clasificación general. El fondista completó la maratón en 2 horas, 10 minutos y 22 segundos, ubicándose detrás de los africanos Cornelius Chepkok y Michael Kamau.

Revisa los ganadores de la Maratón de Santiago

42K (maratón)

Primer lugar femenino: Tigst Belew (Etiopía)

Segundo lugar femenino: Florencia Borelli (Argentina)

Tercer lugar femenino: Gode Chala Jijo (Etiopía)

Cuarto lugar femenino: María José Calfilaf (Chile)

Primer lugar masculino: Cornelius Chepkok (Kenia)

Segundo lugar masculino: Michael Kamau (Kenia)

Tercer lugar masculino: Hugo Catrileo (Chile)

21K (media maratón)

Primer lugar femenino: Belén Casetta (Argentina)

Primer lugar masculino: Alejandro Alania (Perú)

10K