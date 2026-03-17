Gobierno pone suma urgencia a proyecto regula Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales: ¿En qué consiste?

El proyecto busca poner fin a la multipropiedad de los clubes, terminar con la participación de representantes de jugadores en la administración de clubes, separar la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), entre otras medidas.

Esta semana el gobierno dio a conocer a través del Ministerio del Deporte, que le ha dado suma urgencia al proyecto que busca regular las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

A través de un comunicado de la cartera encabezada por Natalia Duco, señalaron que tomaron en consideración las opiniones de todas las partes involucradas. “Existe la firme convicción de que esta reforma es necesaria, ya que moderniza el modelo de propiedad y gestión del fútbol chileno, aumenta la transparencia y corrige los problemas de la ley vigente”, comunicaron.

En esa línea, la ministra del Deporte dijo a través de su cuenta de X que la reforma es importante para: “Fortalecer la transparencia y elevar los estándares del modelo actual del fútbol chileno“.

Tras reunirnos con actores clave en la tramitación del proyecto que reforma la Ley 20.019 de SADP, impulsamos que el Gobierno del Pdte. @joseantoniokast ingrese suma urgencia para fortalecer la transparencia y elevar los estándares del modelo actual del fútbol chileno. pic.twitter.com/UvQYtWJ2dL — Natalia Duco (@NataliaDucoSole) March 16, 2026

¿En qué consiste la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales?

El objetivo de la iniciativa es regular las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Estos son algunos puntos clave del proyecto.

Fin a la multipropiedad de los clubes: Esto significa que el o los dueños de un club, no podrán poseer otro club.

Esto significa que el o los dueños de un club, no podrán poseer otro club. Fin a la participación de representantes de jugadores en administración de clubes: Con esta norma, se impide a los representantes o agentes de los jugadores a tener participación en la propiedad o administración de los clubes.

Con esta norma, se impide a los representantes o agentes de los jugadores a tener participación en la propiedad o administración de los clubes. Separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh): Esta medida implica que la ANFP pierde el poder que mantenía concentrado y prohíbe cargos simultáneos de una persona en la ANFP y la FFCh.

Esta medida implica que la ANFP pierde el poder que mantenía concentrado y prohíbe cargos simultáneos de una persona en la ANFP y la FFCh. Mayor fiscalización estatal: Aumenta el rol del Estado y busca que los hinchas tengan participación en las decisiones de los clubes.

Aumenta el rol del Estado y busca que los hinchas tengan participación en las decisiones de los clubes. Atribuciones a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF): La CMF tendrá mayores atribuciones al momento de solicitar información sobre las Sociedades Anónimas Deportivas.

De igual manera, algunos puntos del proyecto, fueron rechazados en la tramitación de este en el Senado:

Facultad de la CMF para suspender juntas de accionistas.

Regular la transacción de acciones.

Responsabilidad solidaria para el pago de deudas.

Posibilidad de que las universidades puedan participar de la nueva liga profesional.

Así, tras un trámite iniciado en 2016, el proyecto tendrá suma urgencia tras pasar a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se revisarán las modificaciones incorporadas por el Senado.