“Si ganamos limpiamente me enojo”: Youtuber peruano lanza irónica declaración de cara a la revancha entre U de Chile y Alianza Lima

Un creador de contenido del vecino país analizó la polémica del gol anulado en Lima y bromeó sobre lo que espera del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Coquimbo.

La serie entre Universidad de Chile y Alianza Lima está abierta luego del 0-0 en Lima, y la definición por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo.

En la antesala el youtuber peruano Fanodric analizó la jugada que generó polémica en el duelo de ida: el gol anulado a Jairo Quevedo tras revisión del VAR.

“Cualquier mano que intervenga en la construcción choca al delantero y luego le choca en la mano a Quevedo. No es una mano directa, es un desvío en el cuerpo del jugador de la U. Pero en ataque, cualquier mano que intervenga en la jugada anula el gol”, explicó, defendiendo la decisión arbitral.

También opinó sobre la mano de Peña en el área, que no fue sancionada: “Para mí es penal porque la mano no está pegada al cuerpo. Es increíble que no lo cobraran”.

Luego, con humor, agregó: “Espero que en Chile nos regalen un penal. Si ganamos limpiamente me enojo, no lo celebro igual. Si ganamos con un penal inventado me voy tres días de fiesta”.

Mira lo que dijo