El tenista Nick Kyrgios da positivo a cocaína y es suspendido provisionalmente: “Cometí un gran error y asumo la responsabilidad”

(EFE) – El tenista australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido este miércoles por la Agencia Internacional de Integridad (ITIA), en el marco del Programa Antidopaje del Tenis, por la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una muestra realizada hace un mes y por la que está sancionado desde el 4 de agosto.

Kyrgios, de 31 años, proporcionó una muestra durante un evento ATP 250 en Mallorca (España) el 22 de junio de este 2026 y unos días después, el 17 de julio, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

La cocaína es un estimulante y una sustancia de abuso incluida en la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA y está vetada en competición según el Programa Antidopaje de Tenis. De esta forma, si se consume fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para sustancias de abuso.

Debido a la naturaleza de la sustancia, la suspensión provisional es obligatoria y está vigente desde el 4 de agosto de 2026.

Kyrgios tiene derecho a apelar la suspensión provisional, pero hasta la fecha no lo ha hecho.

Mientras esté suspendido, no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o sancionado por World Tennis, la WTA, la ATP, los Grand Slams ni ninguna federación nacional.

Kyrgios: “Cometí un error y asumo toda la responsabilidad”

“He dado positivo en una prueba en Mallorca. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Lo siento por mis aficionados, por mi familia, por mis patrocinadores y por todos los que están cerca de mí. Sobre todo lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto supone y estoy muy decepcionado conmigo mismo”, comunicó Kyrgios en sus redes sociales.

“No voy a poner más excusas, pero quiero dar contexto de por lo que he pasado. Las lesiones de los últimos dos años me han hecho mucho daño, física y mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera y aceptar esto al final de mi carrera ha sido mucho más duro de lo que me pudiera haber imaginado. Siempre lo he dicho. No elegí el tenis, el tenis me eligió a mí, pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he hecho. A veces me he sentido inválido y solo. Aunque nada de esto justifica lo que hice”, resumió.

En el mismo comunicado, Kyrgios confirmó que va a tomarse un descanso de 28 días de las redes sociales y de la vida pública en un intento de reconducir su vida.

“Pido a la gente que respete mi privacidad durante ese tiempo y que respete la de mi familia. Lo siento. Trabajaré y volveré mejor”, finalizó el tenista.

Ganador de siete títulos, tres de ellos de categoría ATP 500, Kyrgios alcanzó su mejor clasificación ATP en octubre de 2016, cuando fue el decimotercer mejor tenista del mundo, aunque el momento más importante de su carrera llegó en 2022, cuando fue subcampeón de Wimbledon, tras caer en la final frente a Novak Djokovic.