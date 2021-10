Dwight Howard y Anthony Davis, dos de las figuras más valoradas de Los Angeles Lakers, protagonizaron una polémica en medio de la derrota de ayer frente a Phoenix Suns.

El momento que da la vuelta al mundo llegó en medio del juego, es decir, en el segundo cuarto, que para colmo se disputó en la casa de los Lakers, el Staples Center, y finalizó con un marcador de 105-115 a favor de los forasteros.

Cuando recién comenzó el receso respectivo, con los jugadores saludándose entre sí en un ritual típico del deporte, las cámaras centraron su atención en Davis, quien se paró frente al banquillo en el que reposaba Howard para increparlo. Dwight no tardo mucho tiempo en levantarse y enfrentar a su compañero tras un cruce de palabras previo que también quedó registrado en la transmisión.

Poco a poco el confrontamiento pasó a ser un contratiempo, pues los propios compañeros de equipo separaron a la dupla ante una inminente escalada que bien pudo terminar a los golpes.

Muchos atribuyen la razón de este reaccionar al mal momento que enfrenta el equipo de California, pues el triunfo frente al Phoenix Suns habría significado terminar con una racha de 10 partidos perdidos, no obstante, concluyó en todo lo contrario, ahondando la crisis deportiva de los locales que ahora suman once derrotas al hilo.

Posteriormente y en conferencia de prensa, Howard declaró que solucionaron una discusión “de esa manera en ese momento” y que se trató simplemente de un “desacuerdo por algo aquí había pasado en la cancha”. El deportista no jugó durante la segunda mitad.

Uno que salió al paso del momento fue Ervin Magic Johnson, emblema del equipo que protagonizó el momento, quien se mostró muy decepcionado por la situación.

“En mis 42 años asociado con los Lakers jamás había visto algo así. Los Lakers tienen un problema de baloncesto y un problema de equipo“, escribió el icónico jugador en su cuenta de twitter.

Dwight Howard and AD got into a physical altercation on the bench…in my 42 years of being associated with the Lakers organization, I’ve never seen something like that smh

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 23, 2021