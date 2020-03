El coronavirus se expande por el mundo y todos los países redoblan sus esfuerzos para intentar frenarlo. El mundo está en alerta y la mayoría de los eventos deportivos han sido cancelados durante las últimas horas.

A la confirmación de la FIFA del aplazamientos del inicio de las Clasificatorias, se sumó ahora le determinación de la UEFA de suspender la Liga de Campeones y la Europa League.

“A raíz de la evolución de la propagación del coronavirus en Europa y de las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos, todos los partidos de competiciones de clubes de la UEFA programados para la próxima semana se han aplazado”, informó la entidad mediante un comunicado.

“Esto incluye los restantes partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, programados para el 17 y 18 de marzo de 2020, todos los partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, programados para el 19 de marzo de 2020, y todos los partidos de los cuartos de final de la UEFA Youth League, previstos para el 17 y 18 de marzo de 2020. Las posteriores decisiones acerca de la celebración de estos partidos se comunicarán a su debido momento”, precisa el texto.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020