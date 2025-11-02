Coquimbo Unido logra su primera estrella tras vencer a Unión Calera y se consagra campeón del fútbol chileno

Los Piratas hicieron historia en el fútbol chileno al conquistar su primer título en el Torneo Nacional. El equipo se impuso a Unión La Calera, dominando el juego durante todo el encuentro.

Durante la tarde de este domingo, Coquimbo Unido vivió una jornada histórica en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El equipo dirigido por Esteban González se consagró campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia, tras vencer 2-0 a Unión La Calera en la fecha 26 del Torneo Nacional.

Cecilio Waterman abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo, desatando la emoción de los hinchas que repletaron el recinto coquimbano. El duelo se inclinó aún más a favor de los “piratas” tras la expulsión de Christofer Díaz en el 45+7’, dejando a La Calera con uno menos antes del descanso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coquimbo Unido (@coquimbounidooficial)

El segundo tiempo comenzó con un intento de Unión La Calera, pero “Los Piratas” mantuvieron la ofensiva con dos disparos en los minutos 49′ y 53′. Tras una intensa búsqueda por ampliar la ventaja, Benjamín Chandía consolidó la victoria con un golazo en el minuto 75′.

75’ GOLAZOOO DE UNO NUESTRO!! TEÍA QUE SER FORJADO EN EL CRISOL DE FUEGO!! BENJAMÍN CHANDÍAAAAAA!!! 💛3️⃣0️⃣🖤 COQ 2-0 Ulc#PirataMiViejoAmigo pic.twitter.com/zcPYLtZ4EF — Coquimbo Unido (@coquimbounido) November 2, 2025

Y cuando se pensaba que el encuentro ya estaba definido, en el minuto 86 Matías Palavecino, con su zurda, intentó sellar el partido con un 3-0, pero su gol fue anulado.

86’ MATÍAS PALAVECINO Y EL TERCERO QUE NOS ACERCA AL DESTINO!! 💛🔟🖤 COQ 3-0 Ulc#PirataMiViejoAmigo pic.twitter.com/ZapioxDEiB — Coquimbo Unido (@coquimbounido) November 2, 2025

Con este resultado, Coquimbo Unido escribe una página dorada en su historia deportiva, coronando una temporada brillante en la que se mantuvo invicto en la segunda rueda y sumó trece partidos consecutivos sin conocer la derrota.