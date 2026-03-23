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Copa Sudamericana: Conmebol dio visto bueno y Palestino jugará sus partidos de local en La Cisterna

Por Miguel Buksdorf

23.03.2026 / 19:25

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El Estadio Municipal de La Cisterna recibirá por primera vez en su historia una competición internacional, siendo el Palestino vs. Montevideo City Torque por la segunda fecha de la Copa Sudamericana el encuentro que marcará este hito.

Gran noticia para Palestino y sus hinchas, puesto que este lunes el club dio a conocer que por primera vez en su historia jugarán de local por una copa internacional en el Estadio Municipal de La Cisterna.

En concreto, el “Tino Tino” estrenará el estadio de La Cisterna en la segunda fecha de la Copa Sudamericana, programada para el 14 de abril, cuando los árabes reciban a Montevideo City Torque de Uruguay.

Asimismo, desde el club destacaron el esfuerzo realizado para disponer del estadio para torneos internacionales: “Hemos impulsado diversas mejoras en el recinto deportivo. En ellas destacan nuestra instalación de luminarias instaladas a fines de 2025 y el césped artificial para cubrir la pista atlética con el fin de albergar un compromiso oficial de una competencia internacional”.

¿Contra quién juega Palestino por Copa Sudamericana?

Palestino es parte del grupo F, donde se encuentran Montevideo City Torque (Uruguay), Gremio (Brasil) y Deportivo Riestra (Argentina).

El fixture de los árabes quedó así:

  • Deportivo Riestra vs. Palestino: 8 de abril
  • Palestino vs. Montevideo City Torque: 14 de abril
  • Palestino vs. Gremio: 29 de abril
  • Montevideo City Torque vs. Palestino: 6 de mayo
  • Gremio vs. Palestino: 20 de mayo
  • Palestino vs. Deportivo Riestra: 26 de mayo

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