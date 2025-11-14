Comisión para el Mercado Financiero sanciona a siete clubes del fútbol chileno por incumplimientos legales

El ente acusó que dichas Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP) no les entregaron la información financiera periódica dentro del plazo previsto en la normativa.

Este viernes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que sancionaron a siete Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP) debido a incumplimientos legales.

Explicaron que su consejo decidió castigarlos por “infringir sus deberes de información continua, al no remitir a la CMF información financiera periódica dentro del plazo previsto”.

“La Norma de Carácter General N° 201 dispone que las ODP deben enviar a la CMF su información financiera anual dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio anual; en tanto, su información financiera trimestral debe presentarse dentro del plazo de 30 días desde el cierre del respectivo trimestre calendario”, explicaron.

Desde la institución recalcaron la importancia del envío de la información continua a la que están sujetas estas entidades deportivas, ya que les permite tanto a ellos como al público en general “contar con información actualizada sobre su situación financiera“.

¿A qué clubes sancionó la CMF?