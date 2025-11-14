Deportes fútbol chileno

Comisión para el Mercado Financiero sanciona a siete clubes del fútbol chileno por incumplimientos legales

Por CNN Chile

14.11.2025 / 11:41

{alt}

El ente acusó que dichas Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP) no les entregaron la información financiera periódica dentro del plazo previsto en la normativa.

Este viernes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que sancionaron a siete Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP) debido a incumplimientos legales.

Explicaron que su consejo decidió castigarlos por “infringir sus deberes de información continua, al no remitir a la CMF información financiera periódica dentro del plazo previsto”.

“La Norma de Carácter General N° 201 dispone que las ODP deben enviar a la CMF su información financiera anual dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio anual; en tanto, su información financiera trimestral debe presentarse dentro del plazo de 30 días desde el cierre del respectivo trimestre calendario”, explicaron.

Desde la institución recalcaron la importancia del envío de la información continua a la que están sujetas estas entidades deportivas, ya que les permite tanto a ellos como al público en general “contar con información actualizada sobre su situación financiera“.

¿A qué clubes sancionó la CMF?

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

Mundo Las incógnitas sobre la operación 'Lanza del Sur' en plena ofensiva de Trump en el Caribe
Especialistas usan innovador sistema para monitorear canto de la ranita de Darwin y conocer su estado de conservación
Diego Simpértigue bajo la lupa: La trayectoria del nuevo ministro de la Corte Suprema investigado por el caso Muñeca Bielorrusa
Con diciembre a la vuelta de la esquina: Experto entrega consejos para planificar los gastos de fin de año
Comisión para el Mercado Financiero sanciona a siete clubes del fútbol chileno por incumplimientos legales
Senadora Campillai responde a dichos de Kaiser: "Los responsables deben estar en la cárcel y los negacionistas lejos de La Moneda"