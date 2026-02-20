Camiseta de club chileno tiene el patrocinio más longevo del fútbol mundial: Ya roza los 50 años

La histórica alianza supera a vínculos emblemáticos del fútbol europeo, sudamericano y asiático, consolidándose como la más extensa registrada en camisetas profesionales.

En un fútbol cada vez más dominado por contratos cortos y cambios constantes de patrocinadores, un club chileno mantiene el vínculo comercial más longevo registrado en la historia del deporte.

La relación, vigente desde 1977, se acerca a los 50 años de duración ininterrumpida.

Se trata de Rangers de Talca, que ha llevado durante casi cinco décadas el logo de la empresa de alimentos PF en su camiseta.

El acuerdo nació como un respaldo local al club y con el paso del tiempo se transformó en parte esencial de su identidad.

PF, fundada por Patricio Fernández (de ahí las iniciales) en 1903, es una empresa chilena de alimentos con fuerte presencia en la zona centro sur del país, reconocida por su producción de cecinas y productos procesados.

A febrero de 2026, esta asociación alcanza 49 años, superando ampliamente a otras relaciones históricas entre clubes y patrocinadores. Entre ellas destacan el vínculo entre Yokohama F. Marinos y Nissan, vigente desde 1988, y el de Wolfsburgo con Volkswagen, iniciado en 1992.

Otros casos emblemáticos incluyen al Zenit de San Petersburgo con Gazprom desde 1997 y al AS Mónaco con Fedcom desde 1999. Incluso acuerdos considerados icónicos en el fútbol europeo, como el de Pirelli con el Inter de Milán, que duró 26 años, quedaron por debajo de la marca del club chileno.

El caso talquino resulta particularmente significativo en una industria donde los patrocinios suelen responder a ciclos comerciales breves y a cambios constantes en el mercado global.

La continuidad de esta alianza no solo refleja estabilidad financiera, sino también un vínculo territorial y simbólico entre el club y su entorno, que ha resistido cambios deportivos, institucionales y económicos durante casi medio siglo.

Así, Rangers de Talca y PF mantienen el récord del patrocinio más longevo en la historia del fútbol profesional, una marca que, por ahora, ningún otro club en el mundo ha logrado igualar.