Chile quedó oficialmentefuera de la Copa Mundial Femenina de Fútbol, tras perder el repechaje de clasificación por la caída de La Roja por 2 a 1 ante la selección de Haití. Entre los análisis, Christiane Endler dejó entrever dos cosas fundamentales respecto a la selección chilena y a su futuro como deportista.

La arquera expresó que definitivamente no seguirá formando parte del equipo si las condiciones no cambian, apuntando así a la salida de José Letelier, el actual DT del equipo.

La capitana aseguró que no había recursos, que tampoco las escucharon, y que así se terminaba un proceso largo y duro con la selección.

“Lo dejamos todo en la cancha, pero no teníamos más recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó” declaró Tiane Endler. Hace tiempo que venimos pidiendo un cambio en la dirección, pero las autoridades del fútbol chileno han decidido continuar con un proceso que no da. pic.twitter.com/SbkbgIuZ4j — Carla Andrade (@carlandradeo) February 22, 2023

Según Endler, “esta podría haber sido la última oportunidad de clasificar a un mundial. Cada vez se va a hacer más difícil; el nivel internacional cada vez ha ido subiendo y nosotras nos quedamos estancadas hace un rato en un nivel que no alcanza“.

“Es crucial dar un golpe de timón para poder crecer. Si no se hacen cosas ni cambios, vamos a seguir en lo mismo y la brecha va a ser demasiado grande al final, te deja unos pasos atrás. Lamentablemente, no se hizo nada en el momento en que se podría haber hecho“, agregó la guardameta.

La defensora del arco chileno no está segura de continuar en La Roja. “Acaba de terminar un proceso súper largo y muy desgastante, la gente no sabe todo lo que hay atrás. Psicológicamente, ha sido súper difícil estar acá. Me tengo que replantear la continuidad, dependiendo también de lo que pase en la selección“, cerró.

José Letelier tendrá una reunión con el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, Pablo Milad y el resto del directorio de la ANFP para discutir su eventual salida como DT de la selección chilena femenina, en cuanto vuelvan a suelo nacional.