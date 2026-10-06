Chile bajó su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de 2036: Apuntaron a priorizar Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030

Esta jornada, el Comité Olímpico Internacional publicó la lista de los 7 países que están en la etapa de diálogo continuo para organizar los Juegos Olímpicos de 2036. La novedad es que en la nómina ya no aparece Chile.

De esta forma, las naciones que se mantienen en carrera son Alemania, Hungría, India, Qatar, la República de Corea, Sudáfrica y Turquía.

Consultados por CNN Chile, desde el Comité Olímpico de Chile (COCh) confirmaron mediante un comunicado esta información: “Nuestro país sigue participando del proceso de postulación para albergar unos Juegos Olímpicos en el futuro. La situación puntual que ocurre con la elección de la sede del año 2036 es que se ha traslapado con el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, donde Santiago es una de las tres ciudades finalistas“.

“Esta dualidad nos ha llevado a priorizar los Juegos de la Juventud en el corto plazo, considerando su mayor cercanía en el calendario y el posible aprendizaje que ese evento puede significar para la postulación de los Juegos Olímpicos de verano. Esto es algo que conversamos directamente con el COI hace algunas semanas, quienes comprendieron y compartieron esa reflexión”, señalaron.

De esta forma, Chile mantiene su intención de postular para ser sede, pero ahora teniendo en el horizonte los Juegos de 2040.

Recordemos que fue el expresidente Gabriel Boric quien anunció la intención chilena de albergar la cita olímpica en la cuenta pública de 2024.

En noviembre de ese año, el exministro del Deporte Jaime Pizarro y el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, viajaron a Suiza para reunirse con el entonces timonel del COI, Thomas Bach, y detallar el trabajo que se estaba realizando para la postulación nacional.