Canadá vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Canadá y Sudáfrica se enfrentan este domingo 28 de junio por la fase eliminatoria de 32 equipos del Mundial 2026.
El partido da el puntapié inicial a la ronda eliminatoria directa del torneo planetario. Esto tras una entretenida ronda de grupos.
Canadá llegó a la fase final como segunda de su grupo con 4 puntos, los mismos que Sudáfrica.
¿Cuándo y a qué hora juegan Canadá y Sudáfrica?
El partido entre Canadá y Sudáfrica se jugará este viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas de Chile.
El encuentro se disputará en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos.
¿Dónde ver Canadá vs. Sudáfrica en Chile?
El duelo entre Canadá y Sudáfrica será transmitido en Chile por DSports.
Las coordenadas del partido
- Partido: Canadá y Sudáfrica
- Fecha: Domingo 28 de junio.
- Hora: 15:00 horas de Chile.
- Estadio: SoFi Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos.
- TV de pago: DSports.
- Streaming: DGO, Chilevisión Web, Paramount+
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