Canadá vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Canadá y Sudáfrica se enfrentan este domingo 28 de junio por la fase eliminatoria de 32 equipos del Mundial 2026.

El partido da el puntapié inicial a la ronda eliminatoria directa del torneo planetario. Esto tras una entretenida ronda de grupos.

Canadá llegó a la fase final como segunda de su grupo con 4 puntos, los mismos que Sudáfrica.

¿Cuándo y a qué hora juegan Canadá y Sudáfrica?

El partido entre Canadá y Sudáfrica se jugará este viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Dónde ver Canadá vs. Sudáfrica en Chile?

El duelo entre Canadá y Sudáfrica será transmitido en Chile por DSports.

Las coordenadas del partido