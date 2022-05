(Agencia Uno) – El Blackburn Rovers, cuadro de la Championship League inglesa, premió al delantero chileno Ben Brereton Díaz como el mejor jugador de la campaña 2021-2022 y el mejor futbolista junior del año.

El ariete de 22 años fue el gran protagonista del elenco blanquiazul en la temporada que se termina. A falta de una jornada para el cierre, el seleccionado nacional es por lejos el goleador del equipo con 21 tantos y cuenta además con tres asistencias.

Este rendimiento tiene a “Big Ben” en vitrina de cara a la próxima apertura del libro de pases en Europa. El Leeds United y el Sevilla español han sido los últimos clubes que siguen de cerca al atacante.

Pese al gran rendimiento de Brereton, el Blackburn no pudo acceder a los play-offs para buscar el ascenso a la Premier League. Hoy es noveno con 66 puntos y a lo máximo que puede aspirar es ser octavo (del tercero al sexto juegan la liguilla por subir de categoría).

Cabe recordar que durante gran parte de la campaña, el elenco dirigido por Tony Mowbray estuvo en zona de postemporada e incluso en posición de ascenso directo a la serie de honor inglesa.

🏆 Picking up two trophies is our top scorer @benbreo, who won both the Players' Player of the Year and Junior Rovers Player of the Year awards.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/n3aPyPPWl1

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 3, 2022