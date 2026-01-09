Deportes australia open

Australia Open: Anuncian nuevo récord en premios para la edición 2026

Los organizadores del evento informaron que habrá un aumento de 19% en el premio que obtengan los ganadores de los cuadros individuales.

(EFE) – El Abierto de Australia ha anunciado la puesta en escena de un nuevo récord en premios en la edición de 2026, que arranca el 18 de enero en Melbourne, con 111,5 millones de dólares australianos (63,93 millones de euros), un aumento del 16 por ciento respecto al año pasado y el más grande en la historia del torneo.

Los ganadores de cada uno de los cuadros individuales se embolsarán 4,15 millones de dólares australianos, lo que supone un aumento del 19%, y el finalista 2,15 millones, un 13% de incremento respecto al año pasado.

Los semifinalistas recibirán 1,25 millones, según anunció este martes la organización del primer Grand Slam de la temporada.

La inversión “refleja el compromiso de Tennis Australia de apoyar las carreras de tenis en todos los niveles, desde estrellas en ascenso hasta campeones de Grand Slam, y garantizar que el deporte siga siendo sustentable para todos los competidores”.

Esta cuantía supone el mayor incentivo económico de la historia del evento: 111,5 millones de dólares frente a los 96,5 de la pasada edición.

Las rondas clasificatorias suben un 16%.

