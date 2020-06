Poco a poco se vuelven a retomar las ligas deportivas más importantes del mundo. Y claro, el tenis no es la excepción: el circuito masculino ATP y el femenino WTA, además del torneo de Roland Garros, hicieron sus anuncios.

Desde mediados de marzo que los juegos se detuvieron producto de la pandemia del coronavirus y ya que en Europa está medianamente controlado el virus, se decidió reanudar este deporte.

La Asociación de Tenis Profesional (ATP) anunció que la competición volverá el próximo viernes 14 de agosto, con el Citi Open del ATP 500, en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

En el caso del tenis femenino, el circuito WTA se retomará el mismo mes, pero un poco antes. El 3 de agosto continuarán en la ciudad de Palermo, Italia, con el torneo 31º Palermo ladies Open.

Por otra parte, el torneo de Roland Garros tuvo que volver a modificar su fecha de inicio. En un comienzo, y como es habitual, el abierto de Francia se jugaría entre mayo y junio, pero producto del coronavirus se programó para el 20 de septiembre. Ahora se retrasa una semana más, para el 27 de mayo hasta el 11 de octubre, para permitir la disputa de los Master 1000 de Madrid y de Roma.

