Argentina vs. México en el Mundial Sub 20: horario, canal y dónde ver el partido en Chile

Ambos elencos llegan tras golear en octavos y buscarán el paso a semifinales esta noche en Santiago. El duelo definirá al rival de España o Colombia.
Las selecciones de Argentina y México se enfrentarán este sábado por los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El partido se jugará a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago.
Ambos equipos llegan a esta instancia tras sólidas presentaciones en octavos de final. México eliminó al anfitrión Chile con un 4-1, mientras que Argentina goleó 4-0 a Nigeria.
El ganador del encuentro se medirá en semifinales con quien avance entre España y Colombia, cruce que completa esta llave del torneo.
El duelo será transmitido por Chilevisión y DirecTV. En formato streaming estará disponible a través de Chilevision.cl y la app de DGO.
México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca; Diego Sánchez, Elías Montiel; Iker Fimbres, Obed Vargas, Alexei Domínguez; Gilberto Mora, Tahiel Jiménez.
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Valentino Acuña, Tomás Pérez, Milton Delgado, Maher Carrizo, Ian Subiabre; Alejo Sarco.
