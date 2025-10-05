Alexis Sánchez anota en goleada del Sevilla contra el Barcelona: Chileno salió ovacionado

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
El tocopillano marcó la apertura de la cuenta contra su ex equipo, en la goleada del equipo sevillano.
Alexis Sánchez cumplió con la denominada “ley del ex” y le anoto a su ex equipo, el FC Barcelona, en la goleada por 4-1 como local.
El partido, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, contó con la apertura de la cuenta por parte de Sánchez de penal.
El tocopillano se paró en los 12 pasos frente al balón y batió al arquero Wojciech Szczęsny.
A pesar del descuento de Marcus Rashford, finalmente el Sevilla ganando por 4 a 1 con goles de Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams.
Ya cerca del final del encuentro, el tocopillano fue reemplazado, momento en que fue ovacionado por el estadio sevillano.
La impresionante ovación con la que se retiró Alexis Sánchez de la cancha en Sevilla 🇨🇱1️⃣0️⃣ #LaLiga
— Pato Figueroa (@soypatofigueroa) October 5, 2025
