Deportes fútbol

Alexis Sánchez anota en goleada del Sevilla contra el Barcelona: Chileno salió ovacionado

Por CNN Chile

05.10.2025 / 14:06

{alt}

El tocopillano marcó la apertura de la cuenta contra su ex equipo, en la goleada del equipo sevillano.

Alexis Sánchez cumplió con la denominada “ley del ex” y le anoto a su ex equipo, el FC Barcelona, en la goleada por 4-1 como local.

El partido, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, contó con la apertura de la cuenta por parte de Sánchez de penal.

El tocopillano se paró en los 12 pasos frente al balón y batió al arquero Wojciech Szczęsny.

A pesar del descuento de Marcus Rashford, finalmente el Sevilla ganando por 4 a 1 con goles de Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams.

Alexis Sánchez es ovacionado tras triunfo frente a Barcelona

Ya cerca del final del encuentro, el tocopillano fue reemplazado, momento en que fue ovacionado por el estadio sevillano.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Tendencias Hombre encuentra a su perro tras 10 años desaparecido: “Nunca dejé de creer que lo volvería a ver”
Cristian Garin remonta, gana el Challenger de Antofagasta y queda a un paso del Top 100
Bad Bunny responde con humor a críticas por su show en el Super Bowl y envía mensaje a la comunidad latina
Desbordes dice que Cataldo ha tenido un “silencio total” en la violencia de los liceos en Santiago, pero coincide con el diagnóstico de Cordero
Franco Parisi se desmarca del apoyo del PDG a José Antonio Kast en 2021: “El partido lo decidió, no yo”
Trump despliega la Guardia Nacional en Chicago mientras una jueza bloquea temporalmente el plan en Portland