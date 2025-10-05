Alexis Sánchez anota en goleada del Sevilla contra el Barcelona: Chileno salió ovacionado

El tocopillano marcó la apertura de la cuenta contra su ex equipo, en la goleada del equipo sevillano.

Alexis Sánchez cumplió con la denominada “ley del ex” y le anoto a su ex equipo, el FC Barcelona, en la goleada por 4-1 como local.

El partido, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, contó con la apertura de la cuenta por parte de Sánchez de penal.

El tocopillano se paró en los 12 pasos frente al balón y batió al arquero Wojciech Szczęsny.

A pesar del descuento de Marcus Rashford, finalmente el Sevilla ganando por 4 a 1 con goles de Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams.

Alexis Sánchez es ovacionado tras triunfo frente a Barcelona

Ya cerca del final del encuentro, el tocopillano fue reemplazado, momento en que fue ovacionado por el estadio sevillano.