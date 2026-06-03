God of War Laufey, Wolverine y Until Dawn 2: Los grandes anuncios del State of Play de PlayStation

PlayStation realizó un nuevo State of Play con una extensa presentación centrada en juegos para PS5, marcada por anuncios de alto impacto, fechas de lanzamiento y nuevos adelantos de títulos esperados.

Entre las principales novedades estuvieron el gameplay de Marvel’s Wolverine, el anuncio de Until Dawn 2 y la presentación de God of War Laufey, una nueva entrega de la saga de Santa Monica Studio protagonizada por Faye.

El evento, realizado el 2 de junio, tuvo más de una hora de duración y reunió anuncios de estudios como Insomniac Games, Santa Monica Studio, Remedy Entertainment, Capcom, Bungie, Ubisoft y Crystal Dynamics, entre otros.

Marvel’s Wolverine mostró gameplay y fecha de lanzamiento

Uno de los primeros grandes momentos del State of Play fue la presentación de un extenso gameplay de Marvel’s Wolverine, el nuevo juego de Insomniac Games basado en el personaje de los X-Men.

El título llegará a PS5 el 15 de septiembre y será una aventura de acción para un jugador centrada en Logan, quien investigará la desaparición de mutantes capturados por los Reavers.

El adelanto mostró combates violentos, uso de sigilo, ataques con garras, persecuciones en motocicleta y la aparición de personajes como Jean Grey, Dientes de Sable y miembros de Team X.

God of War Laufey fue el gran cierre del evento

El cierre del State of Play estuvo reservado para God of War Laufey, nueva entrega principal de la saga desarrollada por Santa Monica Studio.

El juego estará protagonizado por Faye, la guerrera jotun y esposa de Kratos, en una historia que comenzará tras su funeral, cuando despierta en Everywhen, un reino situado más allá de distintas mitologías.

La aventura mantendrá elementos clásicos de exploración, narrativa y combate, pero con un estilo más ágil centrado en Faye, quien utilizará una espada legendaria y habilidades vinculadas a la manipulación de almas.

Según lo mostrado, el juego también explorará qué ocurre con los dioses cuando mueren y profundizará en uno de los grandes misterios del universo de God of War.

Until Dawn 2 llegará a PS5

Otra de las sorpresas fue el anuncio de Until Dawn 2, secuela independiente desarrollada por Firesprite y prevista para 2027.

La historia seguirá a los integrantes de Dead True, un canal dedicado a lo paranormal que viaja a una isla tropical abandonada para grabar un programa, donde terminarán enfrentados a verdaderos horrores sobrenaturales.

El juego mantendrá el sistema de decisiones y consecuencias del original, con el regreso del Efecto Mariposa y nuevas ramificaciones narrativas que definirán quién logra sobrevivir hasta el amanecer.

Rayman, Onimusha, Silent Hill y Control también dijeron presente

Ubisoft confirmó el regreso de Rayman con Rayman Legends Retold, remake del juego de 2013 que llegará el 1 de octubre con gráficos reconstruidos en 3D, nuevas cinemáticas, banda sonora ampliada y mejoras jugables.

Capcom, por su parte, mostró Onimusha: Way of the Sword, que se lanzará el 25 de septiembre y ya cuenta con una demo gratuita. La nueva entrega estará protagonizada por Miyamoto Musashi en una versión sobrenatural de Kioto.

También se confirmó que Silent Hill: Townfall llegará el 24 de septiembre, con una historia ambientada en la isla de St. Amelia y un fuerte énfasis en el terror psicológico, los puzles narrativos y criaturas del Otherworld.

Remedy Entertainment anunció que Control Resonant se estrenará el 24 de septiembre. La secuela estará protagonizada por Dylan Faden y llevará la acción a una Manhattan alterada por fuerzas paranaturales.

Más fechas y anuncios del State of Play

El evento también dejó novedades para Tomb Raider: Legacy of Atlantis, reinterpretación del clásico de 1996 que llegará el 12 de febrero de 2027, desarrollada con Unreal Engine 5.

Phantom Blade Zero retrasó su lanzamiento del 9 de septiembre al 29 de octubre, mientras que Dune: Awakening confirmó su llegada a PS5 y Xbox Series el 22 de septiembre.

Entre otros anuncios, también aparecieron Ace Combat 8: Wings of Theve, Stuntman: Hollywood, ILL, The Lost Wild, Kemuri, Bancho the Chef y novedades para PlayStation Plus.