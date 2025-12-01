Zootopia 2 arrasa en taquilla: Récord mundial en su primer fin de semana con presencia chilena

La secuela logra un estreno histórico con más de 550 millones de dólares, impulsada por el fuerte desempeño en China.

La secuela animada de Disney “Zootopia 2” suma 556 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera. La cinta consolida así a la franquicia como uno de los pilares del cine familiar contemporáneo y llega a confirmar la apuesta de los grandes estudios por esta esperada secuela.

En Estados Unidos, la película alcanza 156 millones de dólares, cifra que la ubica como el segundo mejor estreno de la historia en un fin de semana de Acción de Gracias, solo detrás de “Moana 2” y por delante de “Frozen 2”.

El desempeño supera el debut de la primera entrega “Zootopia” en 2016, que inicio con 75 millones, para luego superar los 1.020 millones de dólares a nivel mundial.

China impulsa el fenómeno global

El factor del nuevo éxito recae en China, donde “Zootopia 2” recauda 272 millones de dólares, uno de los mejores arranques para una producción extranjera.

En el mercado asiático, solo “Avengers: Endgame” registra una apertura superior, con 330 millones de dólares, en la cúspide del Universo Cinematográfico de Marvel y del auge del cine de superhéroes.

Con la historia del zorro Nick y la conejita Judy, Disney confirma su capacidad para crear mundos emotivos, reconocibles y de gran arrastre comercial.

Siempre hay un chileno

Rodrigo Salinas, comediante chileno conocido por dar vida a diversos personajes de la cultura popular, generó sorpresa inmediata entre los seguidores de la película luego de que Disney confirmara su participación en el doblaje de uno de los personajes de la esperada secuela.

Salinas no es ajeno al mundo del doblaje: ha interpretado a icónicos personajes de “31 Minutos”, como Juanín Juan Harry y Mario Hugo, además de consolidar su sello humorístico en El Club de la Comedia.

Su participación refuerza la huella que ha dejado en la cultura pop chilena y el reconocimiento que mantiene en la escena local como internacional.