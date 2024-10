Zayn Malik pospone su gira tras la “desgarradora pérdida” de su amigo Liam Payne

Zayn Malik, quien separó caminos con One Direction en 2015, para posteriormente iniciar una carrera de solista, comunicó la noticia a sus seguidores a través de Instagram. Misma red social en la que, días antes, había dedicado una emotiva despedida pública a su amigo, fallecido en Buenos Aires a los 31 años.

El cantante inglés Zayn Malik ha anunciado que pospondrá el próximo tramo de su tour mundial, contemplado en Estados Unidos y a través del cual recorrería múltiples ciudades.

La cancelación de los conciertos programados, en tanto, se debe al “desgarrador” fallecimiento de su excompañero en la banda One Direction, Liam Payne, quien falleció a los 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel durante un viaje por Buenos Aires, Argentina.

A través de una historia de Instagram —misma red social en la que días antes dedicó una despedida pública a su amigo—, el artista años comunicó la noticia.

“Dado a la desgarradora pérdida que tuvo lugar esta semana, he tomado la decisión de posponer los shows que el STAIRWAY TO THE SKY Tour tenía contemplados en Estados Unidos”, comenzó escribiendo.

“Las fechas se están reprogramando para enero y las publicaré durante los próximos días, apenas estén definidas. Las entradas que hayan comprado continuarán siendo válidas para las nuevas fechas”, informó a sus seguidores norteamericanos.

“Los amo a todos, y gracias por comprender”, concluyó la voz tras éxitos PILLOWTALK y LIKE I WOULD.

Zayn Malik, de 31 años, separó caminos con One Direction en 2015, para posteriormente iniciar una carrera de solista.

Los cuatro integrantes restantes, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne, anunciaron una “pausa indefinida” como grupo un año después.

