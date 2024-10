“Estamos devastados”: Harry, Louis, Zayn y Niall, exmiembros de One Direction, se refieren por primera vez a la muerte de Liam

“Nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho“, declararon Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan a través de un comunicado de prensa firmado en conjunto. Liam Payne falleció a los 31 años, tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan se refirieron por primera vez en público a la trágica muerte de su excompañero de banda, Liam Payne, a los 31 años.

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos podamos, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho”, comenzaron escribiendo.

El exintegrante de One Direction, en tanto, falleció en Argentina tras caer desde el tercer piso de un hotel ubicado en la localidad de Palermo, Buenos Aires, el pasado miércoles.

Según el informe preliminar de la autopsia, realizado por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, la causa del fallecimiento fue un “politraumatismo” debido a la caída, lo que provocó una “hemorragia interna y externa”.

“Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans, que tanto lo querían junto con nosotros. Lo echaremos muchísimo de menos. Te queremos, Liam. – Louis, Zayn, Niall y Harry”, firmaron los artistas.

Louis Tomlinson: “Liam era la parte más vital de One Direction”

Paralelamente, Louis Tomlinson (32) compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales. En el texto, describió el profundo dolor que siente por la pérdida, refiriéndose a su excompañero como “un hermano” al que admiraba todos los días.

“Estoy más que devastado por estar escribiendo esto, pero ayer perdí a un hermano”, comenzó su mensaje, recordando a Payne como una “alma positiva, divertida y amable”.

Louis relató que conoció a Liam cuando tenía apenas 16 años y que quedó impresionado no solo por su voz, sino por su naturaleza bondadosa.

“Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química de composición que habíamos creado en la banda. Y que conste, Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde tan joven, su afinación perfecta, su presencia escénica, su don para escribir. La lista es interminable. Gracias por darnos forma, Liam”.

View this post on Instagram A post shared by Louis Tomlinson (@louist91)

Y continuó: “Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando. Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero estoy luchando muchísimo con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más después de la banda, de hablar por teléfono durante horas, de recordar todos los miles de recuerdos increíbles que creamos juntos, un lujo pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no pudo ser”.

En el mensaje, también expresó su intención de estar presente en la vida del hijo de Liam, Bear (7), asegurando que siempre será el “tío que necesita” y prometió contarle historias sobre su “increíble” papá.

“Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no pudo ser. Payno, mi niño, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te quiero tío. Que duermas bien”, concluyó.

Zayn Malik: “Quedaron demasiadas conversaciones pendientes entre nosotros”

Zayn Malik (31) también compartió su pesar por el fallecimiento de su amigo en Instagram.

“Liam, me he sorprendido hablándote en voz alta, esperando que me puedas oír. No puedo evitar pensar, egoístamente, que quedaron demasiadas conversaciones pendientes entre nosotros a lo largo de la vida. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte por apoyarme durante algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar, a los 17 años, tú siempre estabas ahí con una perspectiva positiva y sonrisa tranquilizadora, haciéndome saber que eras mi amigo y que yo era querido”.

Malik también recordó cómo, a pesar de ser menor que él, Liam siempre fue el más sensible y obstinado. “Te importaba un carajo hacerle saber a la gente cuando se equivocaba. Pese a que algunas veces nos peleamos por eso, siempre te respeté por ello en secreto”.

También destacó su maestría musical, admitiendo que lo veía como el miembro más capacitado del grupo, aquel en quien confiaban para dirigir el rumbo musical de la banda: “Cuando se trataba de la música, Liam, tú eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación a ti, era un niño principiante sin experiencia y tú ya eras un profesional. Siempre fui feliz de saber que, sin importar lo que pasara en el escenario, siempre podríamos descansar en que tú sabrías hacia dónde manejar el barco”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zayn Malik (@zayn)

Y agregó: “Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no te puedo explicar lo que daría por solo darte un abrazo una última vez y despedirme de ti de manera apropiada, y decirte que te quería y respetaba profundamente. Voy a guardar en mi corazón todos los recuerdos que tengo contigo para siempre”.

“No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento en este momento más que sumamente devastado. Espero que donde sea que estes en estos momentos, estés bien y en paz. Y que sepas lo amado que eres. Te quiero, hermano”, finalizó.