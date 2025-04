Yoko Ono relata en un nuevo documental su lucha personal y la vida post Beatles junto a John Lennon

En "One to One: John & Yoko", la artista y viuda de exbeatle relata los momentos que vivió junto a él tras la separación de los Fab Four.

(CNN) — Yoko Ono, música, artista, activista y la viuda de 92 años del fallecido John Lennon, se llevó la peor parte del vitriolo cuando The Beatles se separaron en 1970, y los detalles revelados en un nuevo documental, One to One: John & Yoko, resaltan su lucha personal.

Grabaciones de audio de principios de la década de 1970, los años inmediatamente posteriores a la separación de los Beatles, aparecen en el nuevo documental One to One: John & Yoko, que se estrena el viernes.

En él, Ono habla del acoso que sufrió. Si bien su presencia durante las sesiones de grabación de los Beatles a finales de la década de 1960 causó tensión, Ono siempre negó haber desempeñado un papel tan protagónico en el fin de los Fab Four.

“Se supone que soy quien separó a los Beatles, ¿sabes? Cuando estaba embarazada, mucha gente me escribió diciendo: ‘Ojalá tú y tu bebé murieran'”, dice Ono en la película.

Continúa contando que cuando caminaba por la calle con Lennon, «la gente se me acercaba diciendo cosas como que era ‘una japonesa fea’. Me tiraban del pelo y me golpeaban la cabeza, y estuve a punto de desmayarme».

En esa época, añadió, sufrió tres abortos espontáneos.

De qué trata One to One: John & Yoko

One to One narra la vida de Lennon y Ono a principios de la década de 1970, cuando se mudaron de Inglaterra a Nueva York. Vivían en un pequeño apartamento en Greenwich Village mientras se convertían en destacados activistas políticos en el inicio de la carrera solista de Lennon.

El documental es un collage de llamadas telefónicas grabadas entre Lennon y Ono, así como fragmentos remasterizados del concierto benéfico One to One de 1972, que marcó el primer y único concierto de larga duración que Lennon ofreció tras la separación de los Beatles y antes de su muerte en 1980.

El hijo de Ono y Lennon, Sean Lennon, actuó como productor ejecutivo de la película y ayudó en la remasterización de las imágenes del concierto.

En un momento de la película, se ve a Lennon y Ono asistiendo a la primera Conferencia Feminista Internacional en la Universidad de Cambridge, donde Ono dio un discurso sobre su experiencia al pasar de ser una artista que tenía “relativa libertad como mujer” a cómo cambiaron las cosas después de estar unida a Lennon.

Cuando conoció a Lennon, manifestó, “la sociedad de repente me trató como una mujer que pertenecía a un hombre que era una de las personas más poderosas de nuestra generación”.

“Como toda la sociedad empezó a atacarme y deseaba mi muerte, empecé a tartamudear”, contó. “Y de repente, por estar asociada con John, me consideraban una mujer fea… Fue entonces cuando me di cuenta de lo difícil que es para las mujeres. Si puedo empezar a tartamudear siendo una mujer fuerte, es un camino muy difícil”.

En 2010, Ono le señaló a Anderson Cooper de CNN en una entrevista que, si bien los Beatles estaban a punto de separarse antes de que lo hicieran, la gente “no pensó en eso”.

“Creo que me usaron como chivo expiatorio, y es un chivo expiatorio muy fácil. Una mujer japonesa y lo que sea”, manifestó en aquel momento, añadiendo que sentía que el “sexismo” y el “racismo” también estaban en juego porque “Estados Unidos y Gran Bretaña luchaban contra Japón en la Segunda Guerra Mundial”.

Al final, Ono perseveró lo mejor que pudo porque el amor entre ella y Lennon era muy fuerte.

“En cierto modo, fue algo distante, porque John y yo éramos muy cercanos. Estábamos totalmente involucrados el uno con el otro y con nuestro trabajo”, le señaló a Cooper. “Eso fue mucho más emocionante”.

“One to One: John & Yoko” se proyecta ahora en los cines IMAX.