“Wild Horse Nine” se estrena el 5 de noviembre en Chile: Tendrá una función especial en Rapa Nui, lugar donde se filmó

La nueva película del director británico-irlandés, Martin McDonagh, “Wild Horse Nine“, una producción internacional filmada en Rapa Nui, debutará en los cines del país el próximo 5 de noviembre y sumará una presentación especial para la isla.

Searchlight Pictures confirmó la realización especial y abierta al público de Rapa Nui durante la segunda semana de noviembre. El filme tendrá de forma previa su premiere local en Santiago a fines de octubre.

La producción reúne a un elenco de renombre internacional encabezado por el dos veces nominado al Oscar, John Malkovich, y el ganador del premio, Sam Rockwell, junto a la actriz chilena Mariana Di Girolamo (conocida por Ema y El Jockey) y Ailín Salas.

También actúan los destacados Steve Buscemi, Tom Waits y Parker Posey.

Antes del estreno en territorio nacional, el filme tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, donde fue ovacionado de pie durante 14 minutos y John Malkovich fue premiado con la Copa Volpi a Mejor Actor.

A este reconocimiento se sumaron el Silver Medallion para Malkovich en el Festival de Telluride y el Premio Tributo a Martin McDonagh en el Festival de Cine de Zúrich.

Además, el filme se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el BFI London Film Festival y el Festival do Rio en Brasil.

Próximamente, la obra competirá en el Festival de Morelia en México y abrirá el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en Argentina.

¿De qué trata la película “Wild Horse Nine”?

La trama se sitúa en Chile durante las semanas previas al golpe de Estado de 1973. Los agentes de la CIA Chris (Malkovich) y Lee (Rockwell) son enviados desde Santiago hasta Rapa Nui por órdenes de su jefe MJ (Buscemi).

Los compañeros se ven envueltos en su pasado y en la tensión de la época.

La relación que Chris entabla con dos estudiantes rebeldes de la isla, interpretadas por Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, pondrá en riesgo la misión.

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