Underworld se suma a Fauna Primavera 2026: Banda volverá a Chile tras más de una década

Underworld será parte de Fauna Primavera 2026.

El dúo británico de música electrónica, integrado por Rick Smith y Karl Hyde, fue confirmado como nuevo nombre del festival que se realizará entre el 26 y 28 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial.

La incorporación del grupo amplía el cartel de esta edición, que ya cuenta con artistas como The Strokes, New Order, FKA twigs, Johnny Marr, Tricky, Courtney Barnett, American Football, Godspeed You! Black Emperor y Yung Lean, entre otros.

La presentación marcará el regreso de Underworld a Chile después de más de una década.

Su última actuación en el país fue en Creamfields Chile 2013, festival realizado el 8 de noviembre de 2013 en Espacio Riesco, donde compartió cartel con artistas como Steve Angello, Faithless, Above & Beyond, Sven Väth, Luciano y Solomun.

Aunque Smith y Hyde comenzaron a trabajar juntos antes, la etapa más reconocida del grupo se consolidó con discos como dubnobasswithmyheadman, publicado en 1994, y con canciones como Born Slippy (Nuxx), tema que alcanzó alta circulación internacional tras ser incluido en la película Trainspotting, de Danny Boyle.

En 2025, el dúo realizó su debut en Boiler Room, plataforma conocida por registrar sesiones en vivo de artistas de música electrónica y escenas club alrededor del mundo.

Fauna Primavera se realiza en Chile desde 2011 y ha desarrollado una línea de programación centrada en música alternativa, electrónica, indie y proyectos internacionales de distintas generaciones.

La edición 2026 se extenderá por tres días en Parque Ciudad Empresarial y estará encabezada por The Strokes, New Order y FKA twigs.

Fecha, lugar y entradas

Fauna Primavera 2026 se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial, Huechuraba.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Puntoticket.