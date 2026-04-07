Trueno se suma al jurado de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 en Chile

La Final Internacional 2026 será la tercera vez que Chile alberga el evento, tras las ediciones de 2015 en Santiago y 2021 en Viña del Mar.

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026, programada para el sábado 11 de abril en el Movistar Arena de Santiago, ya tiene jurado confirmado.

Jota, Jony Beltrán, Arkano, Yartzi y Trueno serán los encargados de evaluar las batallas que definirán al próximo campeón mundial del freestyle en español.

En cuanto al desarrollo de la jornada, el cronograma oficial contempla una previa desde las 16:00, un preshow desde las 16:30, sorteo de cruces a las 16:45 y el inicio de la competencia a las 17:00 (horario local de Santiago).

El ingreso de Trueno al panel marca el retorno del artista argentino al circuito de Red Bull Batalla, esta vez desde el rol de juez.

El rapero, que se formó en el freestyle antes de consolidar su carrera musical, fue campeón nacional de Red Bull Batalla Argentina 2019, tras vencer a Wolf en la final disputada en Buenos Aires.

Junto a él, el jurado reúne figuras con trayectoria competitiva en el ecosistema de las batallas: Arkano, por ejemplo, fue el campeón de la Final Internacional realizada en Santiago en 2015, una de las ediciones históricas del torneo.

Transmisión: dónde ver la Final Internacional 2026

La Final Internacional se podrá seguir en vivo a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla (incluido YouTube) y Red Bull TV. Para el público en Chile, también estará disponible por Chilevisión, tanto en televisión abierta como en sus plataformas digitales. Las entradas están agotadas.