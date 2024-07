Andrew Garfield y Florence Pugh desbordan romance en el tráiler de su nueva película “We Live In Time”

En un inicio, estaba presupuestado que la cinta protagonizada por las exitosas estrellas de Hollywood se estrenará a inicios del próximo año, sin embargo, su director anunció que se adelantará la fecha para finales de 2024.

Ya está disponible el tráiler de una nueva película romántica que llega a la pantalla grande de la mano de Andrew Garfield y Florence Pugh.

We Live In Time es el nombre de la cinta que explorará la relación amorosa entre Almunt (Pugh) y Tobias (Garfield), dos jóvenes que comienzan a entrelazar sus vidas luego de un accidente.

De acuerdo al adelanto, los personajes de los actores comenzarán una relación que los llevará a explorar la vida en pareja desde el ámbito laboral, la salud, las amistades y las proyecciones a futuro.

La película está bajo la dirección de John Crowley y la producción de A24, una empresa cinematográfica que ha estado detrás de grandes éxitos como The Whale (2022) y Everything Everywhere All at Once (2022), cinta ganadora de siete Premios Óscar.

¿Cuándo es el estreno?

En un inicio, estaba presupuestado que la cinta se estrenará durante los primeros meses del 2025, sin embargo, su director anunció que se adelantará la fecha para finales de este año.

Es así que, con un tráiler lleno de emociones que afloran de las interpretaciones de Garfield y la actriz de Don’t Worry Darling, se espera que la película llegue a los cines a mediados de este próximo octubre.

Mira aquí el tráiler oficial de We Live In Time