“Todos por Chile”: Masivo festival urbano en ayuda de afectados por incendios se realizará este viernes en Estación Central

Por Dagmar Gillibrand

23.01.2026 / 16:21

La actividad sin fines de lucro tiene por objetivo reunir ayuda para las personas afectadas por los incendios forestales en el sur de Chile. Revisa los detalles.

Bayron Fire, Lucky Brown y Juanka son algunos de los artistas que se presentarán este viernes 23 en el evento benéfico que cuenta con apoyo de la Municipalidad de Estación Central y diversos locales de la comuna.

“Esta noble causa partió hace un par de días, donde nos acercamos a la municipalidad, logramos conversar con el alcalde y con toda su gente y el hombre nos recibió con las puertas abiertas”, indicó Bayron Muñoz, artista urbano que lidera la iniciativa.

El evento será llevado a cabo a las 18:00 horas en el Estadio Los Nogales, ubicado en Capitán Gálvez 4247, y la entrada será mediante aporte voluntario, el cual puede consistir en alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, barritas de cereal, agua, bebidas isotónicas o artículos de aseo.

“Los esperamos (…) con mucho amor, cariño, tiempo y dedicación para que tengan una linda tarde solidaria con el fin de ayudar a toda nuestra gente del sur”, expresó Bayron Fire vía Instagram.

La animación del encuentro estará a cargo de Rosinelli junto a Jaimeprox y todo lo recaudado será destinado a las comunidades afectadas en el sur del país.

Revisa el lineup

  • 18:00 | Horario apertura
  • 19:00 | Animan Rosinelli y Jaimeprox
  • 19:10 | Jofre Oficial
  • 19:20 | Alex Sinatra
  • 19:30 | Punto 40
  • 20:00 | DJ Rocka
  • 20:20 | Jhon Alex
  • 20:30 | Germanini
  • 20:40 | Chiko Alfa
  • 20:50 | Z Joker
  • 21:00 | Término de primer bloque
  • 21:10 | Juanka
  • 21:40 | Lucky Brown
  • 22:10 | Bayron Fire
  • 22:40 | Término del show

