“Todos por Chile”: Masivo festival urbano en ayuda de afectados por incendios se realizará este viernes en Estación Central

La actividad sin fines de lucro tiene por objetivo reunir ayuda para las personas afectadas por los incendios forestales en el sur de Chile. Revisa los detalles.
Bayron Fire, Lucky Brown y Juanka son algunos de los artistas que se presentarán este viernes 23 en el evento benéfico que cuenta con apoyo de la Municipalidad de Estación Central y diversos locales de la comuna.
“Esta noble causa partió hace un par de días, donde nos acercamos a la municipalidad, logramos conversar con el alcalde y con toda su gente y el hombre nos recibió con las puertas abiertas”, indicó Bayron Muñoz, artista urbano que lidera la iniciativa.
El evento será llevado a cabo a las 18:00 horas en el Estadio Los Nogales, ubicado en Capitán Gálvez 4247, y la entrada será mediante aporte voluntario, el cual puede consistir en alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, barritas de cereal, agua, bebidas isotónicas o artículos de aseo.
“Los esperamos (…) con mucho amor, cariño, tiempo y dedicación para que tengan una linda tarde solidaria con el fin de ayudar a toda nuestra gente del sur”, expresó Bayron Fire vía Instagram.
La animación del encuentro estará a cargo de Rosinelli junto a Jaimeprox y todo lo recaudado será destinado a las comunidades afectadas en el sur del país.
