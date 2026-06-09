Robert Smith confirma que The Cure tiene dos álbumes terminados y un tercero “pop” en desarrollo

Robert Smith confirmó este domingo en una entrevista con BBC 6 Music que The Cure trabaja simultáneamente en tres discos nuevos, dos de ellos completamente grabados. “El segundo está terminado y está a punto de ser entregado a Universal”, declaró el vocalista, quien describió ese próximo lanzamiento como un trabajo “más sombrío que ‘Songs Of A Lost World'”, el álbum de 2024 que marcó el regreso de la banda tras un largo silencio.

Smith fue cuidadoso con las palabras: “Sombrío es una palabra horrible de usar, pero es bastante oscuro”, aclaró, añadiendo que el disco mantiene una relación temática con su predecesor pero desde una perspectiva distinta.

Un tercer álbum “pop” y la sombra de Olivia Rodrigo

El tercer proyecto en desarrollo es, según Smith, el más distinto de los tres. Lo describió como “muy pop” y reconoció que algunos podrían asociarlo con su reciente colaboración con Olivia Rodrigo, quien debutó junto a The Cure en Primavera Sound el fin de semana pasado. Sin embargo, el músico marcó distancia: “Es probablemente 20 BPM más lento que cualquier cosa que ella hace”, aunque admitió que en comparación con el trabajo reciente de la banda, el disco es “realmente movido y contundente”.

El miembro Roger O’Donnell, consultado en octubre pasado por NME, reconoció desconocer los detalles del proceso creativo, señalando que Smith trabaja de forma muy reservada. The Cure cerró recientemente un show principal en Primavera Sound como parte de su gira europea 2026, donde tocaron rarezas y clásicos.