The Cardigans regresa a Santiago con show en el Teatro Caupolicán

El grupo regresará a los escenarios chilenos tras siete años y repasará los éxitos más importantes de su carrera.

La banda sueca The Cardigans confirmó su regreso a Chile con un concierto programado para el 10 de febrero de 2026 en el Teatro Caupolicán.

Las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket, con precios que van desde los $45.000 hasta los $90.000 más cargo por servicio.

El grupo volverá a los escenarios chilenos después de siete años, en el marco de una nueva gira internacional que recorrerá parte de Latinoamérica y Europa.

El repertorio incluirá los principales éxitos de su trayectoria, como Lovefool, My Favourite Game, Erase/Rewind, Carnival y For What It’s Worth.

The Cardigans mantiene una larga relación con el público local, desde su primera visita en 2015 y su última presentación en 2019, cuando la vocalista Nina Persson interpretó “Gracias a la Vida” de Violeta Parra durante su show en Santiago.