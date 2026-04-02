Teatro Municipal inicia su temporada de ballet con Romeo y Julieta y con inédito “after party” para jóvenes de hasta 30 años

Las entradas ya se encuentran disponibles en las boleterías del teatro, en Agustinas y en Parque Arauco, y a través de la página web.

El Teatro Municipal de Santiago anunció una innovadora apuesta dirigida a los jóvenes.

Y es que junto al inicio de la temporada de ballet 2026 con Romeo y Julieta, el teatro realizará una inédita función con after party diseñada exclusivamente para público de hasta 30 años en el marco del Mes de la Danza.

El próximo jueves 9 de abril, en alianza con Clásica No Convencional (CNC), el Municipal abrirá sus puertas para esta actividad. Quienes quieran asistir tendrán acceso a una función exclusiva con un 50% de descuento en el valor de sus entradas.

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Y, luego del cierre del telón, la experiencia se trasladará al foyer del teatro, donde el “espíritu” de la obra de Shakespeare se encontrará con la escena electrónica actual en el after party, que estará musicalizado por los DJ’s Enemigo + Beto y con la colaboración de Johnnie Walker e Interwings y la producción de MAPA.

Paolo Bortolameolli, director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago, comentó que la iniciativa “nace del compromiso del Teatro con los nuevos públicos y con la mirada que estas generaciones tienen sobre el arte. Creemos que esta es una forma atractiva de acercar a jóvenes menores de 30 años: para algunos, será su primer contacto con el Teatro; para otros, será una oportunidad de redescubrirlo”.

“En ese sentido, proponemos un formato dinámico, en el que el espectáculo es el eje central de la experiencia, que se complementa con una ambientación lumínica, la intervención de dj’s al final y un contexto que invita a compartir con los otros lo que vieron y sintieron, desde un lenguaje generacional común. Todo esto lo convierte en una experiencia transformadora e icónica para nosotros”, destacó.

La venta de entradas para Romeo y Julieta ya se encuentra disponible en las boleterías del Teatro Municipal (en Agustinas y Parque Arauco) y en su página web municipal.cl

Para asistir a la “Experiencia Sub 30” es necesario presentar la cédula de identidad para ingresar a la función y a la fiesta, que se extenderá hasta las 00:00 horas.