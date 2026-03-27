Teatro Municipal de Santiago lanza su primer club de lectura gratuito: Revisa fechas, horarios y obras que se analizarán

El Teatro Municipal de Santiago lanzó su primer club de lectura gratuito. La iniciativa contempla cinco sesiones dedicadas a clásicos de la literatura. Revisa fechas, horarios y cómo participar.

La lectura nos permite viajar a diversos mundos, retroceder en la historia y refugiarnos del ruido de la ciudad. Mientras algunos prefieren disfrutar de un libro de manera individual, otros optan por hacerlo de forma colectiva. Para quienes se inclinan por esta segunda opción, el Teatro Municipal de Santiago anunció el lanzamiento de su primer club de lectura.

La iniciativa es impulsada junto a la Fundación La Fuente en el marco del Mes del Libro. El proyecto es gratuito y profundizará en la temporada 2026 del teatro a través de las obras literarias que dieron origen a algunos de los títulos programados.

Cómo funcionará el club de lectura en el Teatro Municipal de Santiago

A través de cinco sesiones guiadas por la mediadora Soledad Rodillo, los asistentes podrán conversar sobre los contextos históricos, los conflictos humanos y la vigencia de estas obras.

Los encuentros se desarrollarán en el Teatro Municipal de Santiago (ingreso por calle San Antonio 149) el segundo sábado de cada mes, a partir del 11 de abril, entre las 11:00 y las 12:30 horas. Los cupos son limitados y requieren inscripción previa.

Las sesiones de este año son:

Romeo y Julieta, de William Shakespeare, sábado 11 de abril

Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, sábado 9 de mayo

Carmen, de Prosper Mérimée, sábado 13 de junio

Electra, de Sófocles, sábado 11 de julio

Martín Rivas, de Alberto Blest Gana, sábado 8 de agosto

Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago, destacó que “muchos de los espectáculos que se presentan en las temporadas del Teatro Municipal de Santiago están inspirados o directamente basados en obras literarias. Es por esa razón que la relevancia que damos a la literatura y la lectura es total, sobre todo considerando los índices de lectura y comprensión lectora en nuestro país. En este sentido, nuestra alianza con Fundación La Fuente, institución de gran trayectoria en el ámbito del fomento lector, será fundamental para instalar este club de lectura como una de las novedades programáticas más destacadas de 2026 y un espacio de mediación de contenidos que invite a la reflexión profunda”.

“La creación de este club de lectura para la Fundación La Fuente es un paso más en nuestra relación con el Teatro Municipal de Santiago. Estamos muy contentos de reforzar esta alianza de trabajo, desarrollando una propuesta piloto que vincula los libros con las obras que se presentan en el escenario y que quienes estén interesados en la lectura, la ópera y el ballet encuentren en este club un espacio de conversación y crecimiento conjunto”, agregó Claudio Aravena, gerente de desarrollo de Fundación La Fuente.

Por su parte, Soledad Rodillo, mediadora del club de lectura y periodista de la Pontificia Universidad Católica, expresó: “Leer las novelas y obras de teatro que inspiraron cada ópera o ballet es una experiencia única que abrimos para que más personas puedan sumarse. Una manera de disfrutar colectivamente de la literatura a través de clásicos siempre vigentes, que han trascendido a distintos medios de expresión, como el arte, la danza y la música, y que nos permitirán construir una experiencia cultural completamente nueva”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro Municipal de Santiago (@municipaldesantiago)