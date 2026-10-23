Tres óperas de Rossini, Puccini y Verdi tendrán funciones en Santiago durante el primer semestre de 2027

El Teatro CA660 dio a conocer parte de su programación para el primer semestre de 2027, con una cartelera que incluirá tres óperas, un tributo a Céline Dion y presentaciones de intérpretes internacionales.

Desarrollada junto a la productora Merlín Comunicaciones, la temporada comenzará en enero con El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. La obra tendrá cinco funciones entre el 8 y el 10 de ese mes, con orquesta y coro en vivo, en el recinto ubicado en Las Condes.

Marzo estará marcado por un espectáculo dedicado a Céline Dion, mientras que en abril regresarán a Chile el violinista italiano Giuseppe Gibboni y la guitarrista Carlotta Dalia. Ambos compartirán escenario con la bailaora española Isabel Ponce.

Gibboni fue ganador en 2021 del Premio Paganini, uno de los principales concursos internacionales dedicados al violín, y se convirtió entonces en el primer italiano en obtener el reconocimiento en 24 años.

Durante abril también llegará Madama Butterfly, de Giacomo Puccini. La ópera, estrenada originalmente en 1904, se sumará a los tres títulos líricos contemplados para la primera mitad del próximo año.

The Four Italian Tenors continuará la programación en mayo bajo la dirección orquestal de Lorenzo Bizarri. El conjunto interpreta repertorio asociado a la tradición lírica italiana y canciones populares del país europeo.

El semestre cerrará en junio con La Traviata, de Giuseppe Verdi. Tanto esta producción como El barbero de Sevilla y Madama Butterfly contarán con la participación de la Orquesta Filodramática de Chile y el Coro Filodramático de Chile.

La dirección artística y escénica estará a cargo de Gian Paolo Martelli, mientras que Giovanni Panella asumirá la dirección de orquesta de las producciones anunciadas.

Programación del primer semestre de 2027 en Teatro CA660

Enero: El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini.

El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. Marzo: espectáculo tributo a Céline Dion.

espectáculo tributo a Céline Dion. Abril: Giuseppe Gibboni y Carlotta Dalia, junto a Isabel Ponce.

Giuseppe Gibboni y Carlotta Dalia, junto a Isabel Ponce. Abril: Madama Butterfly, de Giacomo Puccini.

Madama Butterfly, de Giacomo Puccini. Mayo: The Four Italian Tenors, bajo la dirección de Lorenzo Bizarri.

The Four Italian Tenors, bajo la dirección de Lorenzo Bizarri. Junio: La Traviata, de Giuseppe Verdi.

Hasta ahora, El barbero de Sevilla es uno de los espectáculos del ciclo que ya cuenta con fechas y entradas publicadas. Las funciones se realizarán el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de enero en el Teatro CA660, ubicado en Rosario Norte 660, Las Condes.