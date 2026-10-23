Ministro de Defensa destaca caída de más del 85% en inmigración ilegal en la frontera norte

Este viernes, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, junto al comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, estuvieron en la localidad fronteriza de Colchane para conocer los avances en materia de resguardo fronterizo, infraestructura y apoyo militar a las labores de control migratorio.

En la instancia, Barros destacó los resultados alcanzados en el combate a la inmigración irregular y al contrabando, apuntando a que los ingresos ilegales han registrado una disminución superior del 85% en comparación con el año anterior.

“Hay grandes resultados. Hay una caída, comparado año con año, de un 85 % y más de la inmigración ilegal. La zona está protegida, hay tecnología y vigilancia con unidades del Ejército y de Carabineros”, dijo.

Avances en infraestructura y vigilancia fronteriza

Uno de los principales puntos de la visita fue la inspección de las obras de infraestructura destinadas a reforzar el control de la frontera, donde el secretario de Estado constató los avances de la zanja ejecutada por el Ejército.

“Hemos podido ver la zanja, que está prácticamente concluida en su extensión: una parte ya terminada, aproximadamente 11.900 metros ejecutados por el Ejército, al 100 % operativo, y otra en desarrollo, que es la fase dos, que está siendo desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas”, agregó.

Además, el titular de Defensa recalcó el despliegue de medios tecnológicos y personal para fortalecer la vigilancia, junto con los resultados obtenidos en la detección e incautación de contrabando.

“Ya tenemos un control total y una situación prácticamente normal en materia de inmigración ilegal. Un gran éxito en la incautación y en la detención del contrabando en niveles del 225%, en comparación al año pasado”, señaló.

Finalmente, la autoridad resaltó que los avances en materia de seguridad fronteriza tienen un impacto que trasciende a la Región de Tarapacá.

“Y eso significa más tranquilidad, no solo para los habitantes de la región, sino que, para todos los chilenos, porque el compromiso con la seguridad del Gobierno del presidente Kast es parte esencial del trabajo que hacemos día a día”, concluyó.