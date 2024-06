¿Crossover real? Taylor Swift se tomó selfie con el príncipe William y sus hijos en el Eras Tour en Londres

(CNN) —Taylor Swift llevó su gira Eras Tour al estadio londinense de Wembley el pasado viernes, donde se pudo ver a algunas caras famosas entre el público, como el príncipe de Gales, William, y dos de sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte.

El hijo del Rey Carlos III celebró ese mismo día su cumpleaños 42 junto a los niños, quienes pudieron reunirse tras bastidores con la intérprete de Cruel Summer y su novio, la estrella de la NFL, Travis Kelce.

La cuenta oficial de los príncipes de Gales publicó una foto de Swift tomándose un selfie con el príncipe William, la princesa Charlotte y el príncipe George. “¡Gracias @taylorswift13 por una gran velada!”, escribió la cuenta.

Además, Swift también publicó una foto de sí misma y Kelce con el trío real en su cuenta oficial de X, en la que añadió: “¡Feliz cumpleaños M8! Los shows de Londres empiezan espléndidos”.

Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start 🇬🇧🇺🇸🤝 @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VlD6V0PiEL

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 22, 2024