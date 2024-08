Taylor Swift muestra el backstage del “Eras Tour” en el nuevo videoclip de su canción “I Can Do It With A Broken Heart”

En lugar de un video musical tradicional, la artista de 34 años optó por una edición de clips entre bastidores de ella actuando y ensayando la performance de la canción para su posterior interpretación en vivo durante el exitoso tour.

(CNN) — Taylor Swift muestra el backstage de su exitosa gira internacional Eras Tour en el nuevo videoclip de su canción I Can Do It With a Broken Heart.

En lugar de un video musical tradicional, Swift optó por una edición de clips entre bastidores de ella actuando y ensayando la performance de la canción en para el tour.

El nuevo single, en tanto, forma parte de su último disco de estudio, The Tortured Poets Department, lanzado en abril de este año.

El clip contiene una gran cantidad de imágenes que muestran a la cantante y a su equipo ensayando para la parte del concierto dedicada a la era TTPD, misma que fue añadida al setlist de canciones de la gira en mayo.

El vídeo comienza con un lapso de tiempo de los asistentes al concierto entrando en un estadio vacío e imágenes que muestran a la artista de 34 años desplazándose por el escenario en los entretelones del concierto de más de tres horas de duración.

También hay, por supuesto, imágenes de Swift sentada dentro del notorio carrito de la limpieza con el que los swifties (como se conoce popularmente a sus fans) llevan tiempo especulando que sube al escenario sin ser vista antes de cada show.

Resulta apropiado que Swift utilice imágenes de la gira para ilustrar esta canción, que examina el hecho de tener que actuar para miles de personas mientras se enfrenta a algo personal fuera del escenario.

“Estoy tan deprimida, que todos los días actúo como si fuera mi cumpleaños”, canta, con un telón de fondo de bailarines de apoyo llenos de energía y una instrumentación optimista.

El video se estrenó el martes, justo después de que cerrara el último de sus cinco conciertos en el estadio londinense de Wembley, que también marcó el final de la etapa europea del Eras Tour.

Florence Welch hizo una aparición sorpresa para interpretar Florida!!! en dicho espectáculo final, y el frecuente colaborador de Swift, el productor Jack Antonoff, cantó un dueto con ella durante el set acústico.

Swift, en tanto, tiene un descanso hasta el 18 de octubre, fecha en la que reanudará, en Miami, la última etapa norteamericana de su gira.

Mira aquí el video oficial de la canción I Can Do It With A Broken Heart, de Taylor Swift