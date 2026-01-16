Cultura panoramas

Surfestival 2026 se toma La Serena en enero y febrero: Programación y venta de entradas

Por CNN Chile

16.01.2026 / 16:41

El festival mezcla la música con la cultura del surf y contará con artistas como: Pailita, Katteyes y Cultura Profética. Las entradas ya están disponibles por PuntoTicket.

En conmemoración de sus 20 años, Surfestival anunció que realizará dos funciones este 2026: la primera, el 31 de enero en La Serena y la otra el 14 de febrero en Pichilemu, la capital mundial del surf.

Surfestival dispondrá de foodtrucks, alcohol, stands de emprendedores locales y zona kids para los más pequeños.

 

Programación enero y febrero

El show del 31 de enero será en el Centro de Eventos Vive Peñuelas, al aire libre y con una plantilla de artistas muy variada: The Wailers, Magic!, Los Tetas, Katteyes, Akrilla y Drefquila son quienes entretendrán al público de La Serena.

La venta general ya comenzó y el evento en el norte cuenta con dos sectores disponibles: zona general, con un valor de $34.500, y sector VIP, cuyo precio es de $57.000.

No se queda atrás la oferta musical del 14 de febrero en el Condominio Pancora: Cultura Profética, Israel Vibration, Los Tetas, Pailita, Katteyes y Harry Nach son algunos de los artistas que estarán en esta fecha.

Si bien los sectores son los mismos que en La Serena, las entradas para Pichilemu tienen otro precio: el ticket general cuesta $51.750 y el VIP $103.500.

Cabe mencionar que, al momento de ingresar, se solicitará el carnet de identidad y no estará permitido el acceso con alimentos ni bebidas. Además, los niños menores de 10 años ingresan gratis.

