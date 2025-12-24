Stranger Things: A qué hora se estrena el Volumen 2 en Chile y Latinoamérica y qué capítulos llegan en Navidad

El lanzamiento temporada final está programado en tres partes: cuatro episodios iniciales, tres en Navidad y el cierre en Año Nuevo.

Netflix publicará este jueves 25 de diciembre de 2025 el Volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things.

En Chile (Santiago), los nuevos episodios estarán disponibles desde las 22:00 horas, según el calendario oficial de horarios globales informado por la plataforma de streaming.

El cierre de la serie, en tanto, llegará una semana después: el episodio final se estrena el 31 de diciembre a las 22:00 horas en Chile y tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos.

Netflix ha mantenido un estreno sincronizado por husos horarios: cada volumen se libera a las 5:00 p.m. PST (hora de Los Ángeles).

Algunas referencias del mismo estreno (según el listado oficial):

Chile (Santiago): 22:00 (CLST)

Argentina (Buenos Aires): 22:00 (ART)

Colombia (Bogotá): 20:00 (COT)

México (CDMX): 19:00 (CST)

Estados Unidos: 17:00 (Los Ángeles) / 20:00 (Nueva York)

Qué trae el Volumen 2: Episodios, títulos y duración

El Volumen 2 incluye tres capítulos (episodios 5 al 7), todos sobre la hora de duración:

Episodio 5: Shock Jock — 1h 08m

Episodio 6: Escape From Camazotz — 1h 15m

Episodio 7: The Bridge — 1h 06m

Y el cierre definitivo:

Episodio 8 (final): The Rightside Up — 2h 08m — estreno 31 de diciembre

Cómo quedó la historia tras el Volumen 1

Según reportes recientes, el Volumen 1 dejó a Hawkins bajo control militar, con varios personajes enfrentando las consecuencias del conflicto con Vecna y el Upside Down, preparando el terreno para el tramo final.