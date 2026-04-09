Stefan Kramer vuelve con “Show de Emergencia”: Fechas, ciudades y dónde comprar entradas

El comediante nacional llevará “Show de Emergencia” a Santiago, Antofagasta, Viña del Mar y Talca durante abril.

El comediante Stefan Kramer confirmó su regreso a los escenarios con “Show de Emergencia”, un espectáculo con funciones agendadas en cuatro ciudades durante abril.

La gira comenzará el lunes 13 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes, en Santiago, y continuará con presentaciones en Antofagasta, Viña del Mar y Talca, con venta de entradas habilitada según ciudad.

La fecha en Santiago está programada para el 13 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, con entradas disponibles a través de Ticketmaster, según la programación del recinto.

En regiones, Ticketpro tiene publicados los eventos del tour: Antofagasta el 15 de abril (20:00) en el Teatro Municipal; Viña del Mar el 16 de abril (20:00) en el Teatro Municipal; y Talca el sábado 18 de abril (19:30) en el Teatro Regional del Maule.

El anuncio tiene lugar semanas después de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

En su paso por el evento, la rutina de Kramer registró un peak de 2.289.383 televidentes bajo el sistema de medición implementado en 2025, y en la misma cobertura se consigna que recibió Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.