Shakira cancela concierto en Perú tras ser internada en una clínica por dolor abdominal

La artista anunció a través de sus redes sociales que el equipo médico del recinto de salud le informó que no se hallaba en condiciones de actuar.

(CNN) — La superestrella colombiana del pop Shakira canceló un concierto en Lima, Perú, tras ser ingresada en una clínica por un problema abdominal.

En un mensaje en Instagram el domingo, la cantante dijo que había sido llevada a urgencias y le aconsejaron cancelar el concierto.

“Los médicos bajo cuyo cuidado me encuentro actualmente me han comunicado que no estoy en buenas condiciones para actuar esta noche”, señaló.

“Estoy muy triste por no poder subir al escenario hoy. Tenía muchas ganas de reencontrarme con mis increíbles fans aquí en Perú”, agregó, explicando que esperaba recibir el alta pronto.

“Mi equipo y los promotores ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”, agregó.

En un post anterior, Shakira había agradecido a sus fans peruanos por una cálida bienvenida al país junto a una serie de fotos que muestran a la cantante saludando a multitudes de buenos deseos.

La cantante se embarcó recientemente en una gira mundial y tiene previsto actuar en varios países de América Latina antes de embarcarse en un tramo estadounidense de la gira que comenzará el 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte.

La gira se llama Las Mujeres Ya No Lloran.

Shakira está considerada una de las artistas latinoamericanas más populares de principios del siglo XXI.

Sin embargo, se ha enfrentado a algunas polémicas en los últimos años.

En noviembre de 2023, Shakira resolvió su demanda por evasión fiscal con las autoridades españolas.

La cantante ganadora del GRAMMY admitió los cargos que se le imputaban y aceptó pagar la totalidad de la cantidad adeudada y una multa adicional, según un comunicado hecho público, entonces, por la Fiscalía de Barcelona.

Pagó un total de 17,5 millones de euros (19 millones de dólares), cantidad compuesta por los impuestos que debía más los intereses, así como una multa de 7,3 millones de euros (8 millones de dólares), según el comunicado.