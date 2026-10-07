La faceta musical de Sergi Arola: El chef español lanza su primer disco con banda formada en Chile

El chef español Sergi Arola sumó un nuevo capítulo a la carrera musical que desarrolla en Chile.

Ruta 68, banda en la que toca el bajo y participa como compositor, publicó su primer álbum de estudio y prepara para este miércoles 7 de octubre un concierto de lanzamiento en Santiago.

El disco lleva el mismo nombre de la agrupación y está compuesto por 11 canciones, desarrolladas durante aproximadamente dos años por sus integrantes.

La formación actual reúne a Belén Robert en voz, Ricardo Bustos en guitarra, Arola en bajo y Cristóbal Vives en batería.

Aunque Arola es conocido principalmente por su trayectoria gastronómica y por sus apariciones televisivas, su vínculo con la música comenzó varias décadas antes de Ruta 68.

En una entrevista publicada en 2025, el cocinero español contó que toca desde los 16 años y que previamente integró tres bandas en España. Ruta 68, en cambio, corresponde a su primer proyecto musical desarrollado en Chile.

La agrupación comenzó a tomar forma en la Región de Valparaíso en 2024. Antes de llegar a su primer larga duración publicó canciones como Aún en la distancia, Mucha Mujer y Me Enamoro, además de realizar presentaciones en ciudades como Valparaíso, Coyhaique y Santiago.

Para el álbum debut, Ricardo Bustos estuvo a cargo de la producción, grabación y mezcla en Los Almendros Records, mientras que la masterización fue realizada por Chalo González, ingeniero que ha trabajado con artistas chilenos como Los Bunkers, Carlos Cabezas, Gepe, Princesa Alba y Mon Laferte.

El trabajo se mueve principalmente entre el rock y el pop, con referencias sonoras al cambio de siglo y un protagonismo marcado de las guitarras.

¿Cuándo es el concierto de Ruta 68?

El lanzamiento en vivo del álbum será este miércoles 7 de octubre en el Bar de René, ubicado en Avenida Santa Isabel 0369, Providencia.

La plataforma oficial de venta de entradas fija el inicio del espectáculo para las 21:30 horas. La preventa tiene un valor de $5.000 más cargo por servicio, mientras que el precio informado para la venta en puerta es de $7.000 más cargo.