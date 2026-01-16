Semanas Musicales de Frutillar 2026: Conciertos gratuitos, maratón de piano y programación completa

Entre el 27 de enero y el 4 de febrero se desarrollará la Temporada 58 de las Semanas Musicales de Frutillar, con cerca de 28 conciertos y la participación de destacadas orquestas nacionales.

Un imperdible panorama cultural para disfrutar este verano es la Temporada 58 de las Semanas Musicales de Frutillar, que se realizará entre fines de enero e inicios de febrero de 2026 en la Región de Los Lagos.

Entre el 27 de enero y el 4 de febrero de 2026, el festival contempla cerca de 18 conciertos, con la participación de más de 700 músicos de Chile y el extranjero, y una convocatoria estimada de más de 12.000 espectadores a lo largo de toda la temporada.

Programación del Festival

Los conciertos de mediodía ofrecerán un espacio de cercanía y exploración musical, con recitales dedicados al piano, la música vocal, el violonchelo, el acordeón y la música de cámara. Destacan programas centrados en Chopin, la canción europea y latinoamericana, obras de Bach, Ligeti y Kodály, además de repertorios guitarrísticos que cruzan a Piazzolla, Ravel, Violeta Parra y Manuel de Falla.

En tanto, durante las jornadas vespertinas, la temporada reunirá a destacados elencos nacionales, entre ellos la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de FOJI, la Orquesta y Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción, la Orquesta de Cámara de Chile, la Orquesta de Cámara de la PUCV, la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile y la Orquesta de Cámara de Puerto Montt, entre otros.

El repertorio recorrerá desde el clasicismo y el romanticismo hasta el siglo XX, con obras de Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Wagner, Gershwin, Ravel, Borodín, Rimsky-Korsakov y Manuel de Falla, además de programas temáticos como Broadway Sinfónico y un cierre monumental con El Mesías de Georg Friedrich Händel, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile junto al Coro Sinfónico de la Universidad de Chile.

Encuentros culturales gratuitos

La programación también contempla encuentros culturales gratuitos, entre los que destacan la Maratón de Piano, que reunirá a 58 pianistas en el frontis del Teatro del Lago; la exposición Identidad. Impresiones del paisaje, del artista Rubén Schneider; y una muestra dedicada a la aviadora sureña Margot Duhalde, pionera de la aviación chilena.

Conciertos de extensión

Las Semanas Musicales de Frutillar realizarán 10 conciertos de extensión con entrada liberada en comunas como Puerto Montt, Ancud, Río Negro, La Unión, Puerto Varas, Puerto Octay, Fresia, Purranque y Llanquihue, llevando parte de su programación artística a distintos espacios y fortaleciendo el vínculo del festival con el territorio.

Las entradas ya se encuentran disponibles en www.semanasmusicales.cl, con valores que fluctúan entre $9.000 y $16.000.